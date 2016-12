Inwestycyjny rekord Mokate

Mokate jest firmą doskonale znaną nie tylko na polskim rynku. To czołowy dziś producent kawy, herbaty i produktów instant w Europie Środkowo-Wschodniej, którego wyroby trafiają do ponad 60 krajów na całym świecie. - Klienci doceniają naszą jakość, podoba się im koncepcja marketingowa naszych marek, zainteresowanie budzi szeroki wachlarz asortymentowy – mówi dr Adam Mokrysz, prezes Zarządu Mokate SA oraz CEO Grupy Mokate. Pytany o plany na przyszłość kierowanej przez niego firmy wskazuje dwa główne cele: dalszą międzynarodową ekspansję oraz rozwój organiczny poparty inwestycjami w najnowsze technologie. Te ostatnie osiągnęły w tym roku rekordowy poziom – w listopadzie było to już 100 milionów zł. Wydatki skoncentrowano w trzech bardzo ważnych zakładach Grupy Mokate – w Ustroniu, Żorach oraz Voticach koło Pragi. Skutek tych inwestycji to przede wszystkim zwiększenie mocy produkcyjnych, które pełnię swoich nowych możliwości osiągną do końca roku. W efekcie w Ustroniu będzie powstało więcej herbat, w Żorach – kaw oraz półproduktów dla przemysłu spożywczego, a w Voticach – słodyczy. Większe moce produkcyjne oznaczają także nowe miejsca pracy. Co znamienne, burmistrza Votic obecność Mokate w tym mieście oraz jej inwestycje cieszą tak bardzo, że porównał je nawet do wygranej na loterii.

W Mokate podkreślają, że nowe inwestycje to nie tylko zwiększenie możliwości produkcyjnych oraz nowe miejsca pracy, ale również znaczące podniesienie konkurencyjności oferty tej firmy. I zapewniają, że nie zamierzają hamować tempa inwestycyjnego rozwoju. - Inwestycje, podobnie jak na początku działalności, tak i teraz, są jednym z priorytetów firmy. Nieustająco poszukujemy nowych możliwości, kierunków rozwoju – podkreśla Teresa Mokrysz, założycielka firmy Mokate. W grudniu Grupa Mokate kontynuuje rozwojowe inwestycje, a przyszły rok ponownie zapowiada się pod tym względem rekordowo.